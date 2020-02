Absuelto por falta de pruebas un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina menor de edad en Tenerife. Sin embargo, según las pruebas, no hay daños en la zona genital de la menor --aunque no es un dato relevante dado que quedó paralizada por el miedo--, el acusado estuvo en el momento de los supuestos hechos viendo un partido de fútbol en un campo de Granadilla y no constan llamadas telefónicas desde su móvil.