Absuelta una mujer que acusó a un hombre públicamente de haberla violado de niña

Una mujer que fue juzgada por acusar públicamente a un hombre de haberla violado cuando tenía 8 años ha sido absuelta del delito de calumnias. La juez no duda de que la encausada imputó al querellante unos hechos que, de ser ciertos, constituirían un delito contra la libertad sexual de un menor y de los que no hay prueba objetiva de que sucedieran. Pero, dado el cuadro psíquico que padece no puede condenarla porque estaba y está convencida de que de niña sufrió una agresión sexual.