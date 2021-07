Absuelta una madre acusada de permitir que abusaran sexualmente de su hija de ocho años en Jaén

La Audiencia de Jaén determina que no existe prueba de cargo suficiente que acredite que "facilitó conscientemente los abusos sexuales".La sentencia recoge que el acusado durante la noche que se quedó con la niña la sometió a diversos tocamientos, pero paró cuando la menor comenzó a llorar para que los llantos no despertaran al resto de moradores de la casa. Al día siguiente, la menor le contó lo sucedido a su madre pero ésta no la creyó por "considerar que era una fantasía".