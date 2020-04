Absolución provisional de Bruselas a Hungría por su controvertido estado de emergencia [DE]

A pesar de la presión internacional, la Comisión de la UE no ve actualmente ninguna razón para tomar medidas contra la controvertida legislación de emergencia del gobierno de Orbán. Pero Budapest no puede dar un suspiro de alivio todavía - la UE tiene un plan bajo la manga. La Comisión Europea no tomará medidas por el momento contra la controvertida legislación de emergencia del gobierno húngaro en la crisis de Corona.