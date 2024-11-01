edición general
El absentismo laboral crece tres décimas en un año y se sitúa en el 7%, según Randstad

Randstad ha informado este jueves que el absentismo laboral creció tres décimas respecto al mismo periodo de 2024 y se situó en el 7% de las horas pactadas en el segundo trimestre, según el último informe que ha presentado. En concreto, cerca de 1,56 millones de empleados no acudieron cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 21,4% no contó con una incapacidad temporal por razones médicas, es decir, más de 334.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica.

#1 Celsar
Según Randstad... ¬¬ ¬¬
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata *
#1 #4 @Verdaderofalso falso es mi pastor, nada me falta xD
ChatGPT #6 ChatGPT
#1 lamentablemente hay muchas estadísticas que o las da una parte interesada (privada) o no nos enteraríamos. Cosas de la transparencia…
#4 sarri
O sea, de el 78,6% de las ausencias fueron por motivos médicos.
Del 21,4% restante no sabemos datos sobre permisos por paternidad/maternidad, permisos por la enfermedad o fallecimiento de un familiar, u otros motivos.

Así que sus estadísticas cocinadas se las pueden meter dónde les quepan. O acompañarlas del estudio de horas extras no pagadas, o de empleados contratados en una categoría inferior a la que correspondería por las funciones que realizan.
Veelicus #2 Veelicus
A ver si va a ser que la gente se hace mayor y tiene mas enfermedades como consecuencia de la edad...
nopolar #3 nopolar
#2 Y según suba la edad de jubilación verás como afectan los achaques al "absentismo", que parece que usan esa palabra con connotaciones de "no voy porque no me sale de los cojones" y ahí meten las bajas médicas, conciliación y todo tipo de cosas.
