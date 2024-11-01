El absentismo laboral crece tres décimas en un año y se sitúa en el 7%, según Randstad

Randstad ha informado este jueves que el absentismo laboral creció tres décimas respecto al mismo periodo de 2024 y se situó en el 7% de las horas pactadas en el segundo trimestre, según el último informe que ha presentado. En concreto, cerca de 1,56 millones de empleados no acudieron cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 21,4% no contó con una incapacidad temporal por razones médicas, es decir, más de 334.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica.