El espacio del cambio se ha sumido en una pulsión autodestructiva difícil de entender. Rupturas y escisiones, con diversos motivos que no hay tiempo de analizar. La solución no es fiarlo todo a propuestas electorales personalistas en torno a un liderazgo fuerte, como la propuesta de Macron. La reflexión colectiva no puede darse en el marco de un reality show televisado (que parece que tiene nombre, Vista Alegre III) donde nos desangremos