Abren en Nueva Zelanda el primer banco de esperma VIH positivo del mundo

En un esfuerzo por reducir el estigma que padecen personas con el virus de VIH, han abierto en Nueva Zelanda 'Sperm Positive', el primer banco de esperma de VIH positivo en el mundo. Sperm Positive empezó con tres donantes portadores del virus que viven con una carga viral indetectable, lo que significa que la cantidad de virus en sangre de un persona infectada es tan baja que no puede ser detectada mediante métodos de análisis estándares. Esto no quiere decir que la persona esté curada, si no que el tratamiento está funcionando.