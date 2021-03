Abren expediente por absentismo escolar al alumno del colegio de Ortigueira que no lleva mascarilla (IV Actualizada)

Dado que no se llegó a una solución para no abrir el expediente en la reunión celebrada con ustedes el 25 de febrero, y según se establece en el protocolo de absentismo», explican. Incluyen dos puntos para abordar en este encuentro virtual: «Analizar el estado del expediente de absentismo abierto al alumno e informar del proceso que se seguirá de no conseguir un acuerdo que permita su paralización. Y tratar de buscar una solución que permita la paralización y archivo del citado expediente». A la reunión también asistirá el jefe del departamento