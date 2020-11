¿Cuántos escándalos más de la Casa Real podremos tolerar?, se preguntaba el tertuliano de televisión. Siempre he sentido el impulso de abrazar muy fuerte a las personas ingenuas. Si un día me lo cruzo y la pandemia lo permite, intentaré consolarlo entre mis brazos. La Casa Real es el partido político que más se parece a España, diga lo que diga Zapatero. Y, además, como dirían en el PSOE, ¿quién necesita una república teniendo esta maravilla de monarquía? No se me ocurre nada más rebelde en este momento que abrazar a un tertuliano.