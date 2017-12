Una abominación, un monstruo. ¿Ese soy yo? (eng)

Cuando alguien me decía que era una abominación, sabía estaba en presencia de un homófobo. Pero en una reciente columna de opinión del periódico principal de la Universidad Estatal de Texas me condenó por una razón diferente. Soy abominable porque soy blanco. "Te odio", decía, "porque no deberías existir". Sois el aparato dominante en el planeta y el vacío en el que todas las otras culturas, al encontraros, mueren ". El titular: "Tu ADN es una abominación".