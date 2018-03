Abogados llaman al "Nein" a la extraditación de Puigdemont por parte del gobierno. (ALE)

Schomburg anunció que apelaría al Tribunal Constitucional Federal si el poder judicial no liberara inmediatamente a su cliente. Schomburg, ex juez federal y uno de los principales expertos mundiales en derecho penal internacional desde su labor como juez en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya y Rwanda en Arusha, asume que la orden de detención emitida por las autoridades españolas legalmente no va a perdurar.