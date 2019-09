El abogado de uno de los detenidos de los CDRs cree que no estaba en condiciones de declarar [CAT]

En una entrevista en El món a RAC1, Anglada ha explicado que hasta el viernes no pudo hablar con él y que estaba "en shock, muy tocado". Por eso cree que en el momento de hacer la primera declaración ante el juez seguramente la situación no era la mejor. Lluís Maria Anglada ve irregularidades en el procedimiento porque no se comunicó al Colegio de Abogados de Sabadell que necesitaba un abogado de oficio. Anglada también ha explicado que en el auto de prisión prácticamente no hay fundamento, un hecho que dificulta la defensa [...]