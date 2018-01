El abogado de Trump pagó 130.000 dólares a una exactriz porno para que no revelara un 'affaire', según el 'WSJ' Un abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó 130.000 dólares a una antigua actriz porno un mes antes de las elecciones de 2016 para que no revelara que había mantenido relaciones con el magnate neoyorquino diez años antes, al año siguiente de que éste contrajese matrimonio con Melania, según 'The Wall Street Journal'.