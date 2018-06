El abogado de oficio que ganó la batalla a los fondos buitre: "La crisis cambia a los jueces"

Manuel Pinto es el letrado que ha conseguido que un juez anule la venta de 2.935 pisos públicos de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión pese a que había inquilinos en su interior que disfrutaban de alquileres sociales. "No me atrevo a pronosticar si las casas volverán a ser públicas pero hay indicios de que el IVIMA no actuó conforme a derecho" Contra esta sentencia cabe recurso y la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que la va a recurrir. También recurrirá la empresa que compró las casas, Encasa Cibeles, de un fondo de inversión.