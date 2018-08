El abogado de Donald Trump: "la verdad no es la verdad"  

Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York que actualmente trabaja como abogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo en una entrevista televisada que le preocupa que el consejero especial Robert Mueller que lleva la investigación sobre la influencia rusa en las elecciones interrogue a Trump porque "la verdad no es la verdad". "Me dices que debería testificar porque va a contar la verdad y no debería preocuparse. Es idiota, porque es la versión de alguien de la verdad, no la verdad". Luego reiteró que "la verdad no es la verdad".