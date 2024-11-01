Una abogada de Tenerife, investigada por pedir en TikTok “sicarios” contra fiscales y jueces

La Guardia Civil analiza varios vídeos publicados en redes sociales en los que la letrada ofrece hasta 3.000 euros para asesinar a responsables judiciales. La abogada ejerciente en Canarias, ha provocado una investigación, tras difundir en TikTok varios vídeos en los que solicita públicamente la contratación de “sicarios” para matar a miembros de la judicatura, de la Fiscalía y al alcalde de Los Realejos, en Tenerife.
| etiquetas: abogada , sicarios , tiktok , guardia civil , tenerife , los realejos
Además, habría sido apartada del turno de oficio en La Palma tras distintas incidencias vinculadas al código deontológico profesional.
Igual habría que tomar medidas antes de que pase algo grave...