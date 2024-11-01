Una abogada de Tenerife, investigada por pedir en TikTok “sicarios” contra fiscales y jueces

La Guardia Civil analiza varios vídeos publicados en redes sociales en los que la letrada ofrece hasta 3.000 euros para asesinar a responsables judiciales. La abogada ejerciente en Canarias, ha provocado una investigación, tras difundir en TikTok varios vídeos en los que solicita públicamente la contratación de “sicarios” para matar a miembros de la judicatura, de la Fiscalía y al alcalde de Los Realejos, en Tenerife.