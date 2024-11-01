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Una abogada de Tenerife, investigada por pedir en TikTok “sicarios” contra fiscales y jueces

Una abogada de Tenerife, investigada por pedir en TikTok “sicarios” contra fiscales y jueces

La Guardia Civil analiza varios vídeos publicados en redes sociales en los que la letrada ofrece hasta 3.000 euros para asesinar a responsables judiciales. La abogada ejerciente en Canarias, ha provocado una investigación, tras difundir en TikTok varios vídeos en los que solicita públicamente la contratación de “sicarios” para matar a miembros de la judicatura, de la Fiscalía y al alcalde de Los Realejos, en Tenerife.

| etiquetas: abogada , sicarios , tiktok , guardia civil , tenerife , los realejos
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4 comentarios
7 2 0 K 79 actualidad
Butters #2 Butters
Ya sabemos quién se sacó la carrera en los despachos
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Vamos a ver, no nos echemos las manos a la cabeza, estaba pidiendo ayuda a Abogados Cristi Anos, que hay que saber leer entre líneas.
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#3 laruladelnorte
Según fuentes judiciales, no es la primera vez que la letrada protagoniza episodios controvertidos relacionados con el ejercicio de la abogacía. Las mismas fuentes apuntan a la apertura de expedientes disciplinarios por supuestas faltas de respeto durante vistas orales y conflictos con otros profesionales del ámbito judicial.
Además, habría sido apartada del turno de oficio en La Palma tras distintas incidencias vinculadas al código deontológico profesional.

Igual habría que tomar medidas antes de que pase algo grave...
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
muy centrada la letrada
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menéame