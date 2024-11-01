La abogacía del Estado no se personará contra los asesinos de los guardias civiles de Barbate

La Abogacía del Estado no se ha personado como acusación en el ataque que mató a dos agentes de la Guardia Civil e hirió a otros cuatro cuando fueron arrollados por una narcolancha en Barbate, la noche del 9 de febrero de 2024. El caso se queda en manos de la fiscalía junto a acusaciones particulares de los familiares de las víctimas.
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No publiqué esta otra noticia para que no fuera tumbada por BULO por la horda, al ser de un diario NO amigo.
www.abc.es/espana/abogacia-estado-pide-archivar-begona-nombre-delegado
Tenemos el gobierno más repugnante desde el inicio de la democracia. Siempre del lado de los los terroristas, narcos e independentistas y en contra de los ciudadanos