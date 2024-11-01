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La abogacía del Estado no se personará contra los asesinos de los guardias civiles de Barbate

La abogacía del Estado no se personará contra los asesinos de los guardias civiles de Barbate

La Abogacía del Estado no se ha personado como acusación en el ataque que mató a dos agentes de la Guardia Civil e hirió a otros cuatro cuando fueron arrollados por una narcolancha en Barbate, la noche del 9 de febrero de 2024. El caso se queda en manos de la fiscalía junto a acusaciones particulares de los familiares de las víctimas.

| etiquetas: abogacía del estado , barbate , guardias civiles
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3 comentarios
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Pertinax #1 Pertinax
El envío no explica a el porqué. De hecho, no explica nada.
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#3 miraqueereslinda *
#1 aquí tienes todos los detalles: okdiario.com/espana/abogacia-del-estado-deja-tirada-guardia-civil-no-a

No publiqué esta otra noticia para que no fuera tumbada por BULO por la horda, al ser de un diario NO amigo.
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#2 miraqueereslinda
Para representar a funcionarios públicos asesinados por narcos la abogacía del estado no está, para pedir que se archive el caso de Begoña sí.

www.abc.es/espana/abogacia-estado-pide-archivar-begona-nombre-delegado

Tenemos el gobierno más repugnante desde el inicio de la democracia. Siempre del lado de los los terroristas, narcos e independentistas y en contra de los ciudadanos
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menéame