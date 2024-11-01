La abogacía del Estado no se personará contra los asesinos de los guardias civiles de Barbate

La Abogacía del Estado no se ha personado como acusación en el ataque que mató a dos agentes de la Guardia Civil e hirió a otros cuatro cuando fueron arrollados por una narcolancha en Barbate, la noche del 9 de febrero de 2024. El caso se queda en manos de la fiscalía junto a acusaciones particulares de los familiares de las víctimas.