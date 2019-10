La Abogacía del Estado ignora a los filólogos y niega la unidad lingüística [CAT]

El Supremo tendrá que decidir si el Consell puede comunicarse con los gobiernos catalán y balear en la lengua propia de estos tres territorios o si, de lo contrario, tiene que hacerlo en castellano porque la lengua de Valencia es el "valenciano" y en Cataluña y las Baleares es el "catalán". El alto tribunal tiene que validar, o no, la decisión tomada por el TSJ valenciano según la cual la Generalitat no puede dirigirse a administraciones de otros territorios del ámbito lingüístico porque en Cataluña y las Baleares el valenciano no es oficial.