Abidal a Guardiola: Si yo no puedo hablar en francés con Henry, ¿por qué los catalanes hablan entre ellos en catalán?

El exjugador del Barcelona Abidal reveló este viernes una insólita discusión que mantuvo con Guardiola: "Durante un stage de preparación en Estados Unidos. Guardiola se acercó y me echó en cara no hablar español y hablar siempre en francés con Thierry Henry. Simplemente le contesté: 'uno, tú no me hables así que no soy un niño. Dos, si yo no puedo hablar en francés con Henry, ¿por qué los catalanes hablan entre ellos en Catalán? A partir de ahí la discusión fue a más y el tono subió. Hasta tuve que ir a ver el presidente para explicárselo".