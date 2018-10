Abel Azcona, el artista que reta a VOX, PP y Opus Dei a dispararle  

El artista Abel Azcona no teme a la muerte. Y es que él mismo defiende que no debería haber nacido porque su madre, prostituta y heroinómana, no pudo permitirse abortar. Con su performance ‘La muerte del artista’, ha vuelto a ser el centro de decenas de miradas. El artista ha invitado a partidos políticos y colectivos religiosos a dispararle en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.