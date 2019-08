Abejas muertas entre dos postes de tecnología 5G [ENG]  

Vídeo en el que se muestra la existencia de abejas muertas entre dos postes de la reciente tecnología 5G. Según un comentario del autor: "Antes de hacer este vídeo no me di cuenta de que las abejas estaban muriendo entre estos dos postes. Voy a este lugar cada semana. Y casi todas las semanas me encontraba con una multitud de abejas muertas en el suelo donde aparcaba."