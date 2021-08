Abascal utiliza la crisis afgana para denunciar "el efecto llamada de PSOE y PP a la inmigración ilegal"

"Vienen porque PP y PSOE les llaman, y lo hacen desde hace tiempo, regalándoles ayudas que no hay para los españoles", ha bramado Abascal. "Lo que necesitan nuestros compatriotas y no lo tienen", insistía, señalando que la ley andaluza del menor "entrega ayudas a los menas hasta los 25 años, cuando hay muchas familias españolas que no pueden darles esa paga a sus hijos, o peor, no pueden ni pagar la luz".