Abascal renuncia a celebrar su mitin en Ceuta tras mantener el TSJA su prohibición

Vox no celebrará finalmente el mitin previsto este lunes en Ceuta. Si bien el partido liderado por Santiago Abascal mantenía su intención de celebrarlo hasta bien entrada la tarde, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratifica la decisión de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma por problemas de seguridad, no ha sido revocada ante el segundo recurso presentado. Fuentes del partido explican que, no obstante, Abascal comparecerá ante los medios a las 20 horas para explicar la decisión.