Abascal improvisa una visita al cuartel de Gràcia y la Guardia Civil no le deja entrar

Hace días que VOX y Ciudadanos luchan en su particular pelea por patrimonializar la defensa de la Guardia Civil en Catalunya. Hace una semana, Albert Rivera estuvo en el cuartel de Vic para anunciar que si gobierna dará un plus salarial a los agentes destinados en tierras catalanas. Este martes, coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O, Santiago Abascal ha querido hacer su propia escenificación, pero no le ha acabado de salir tal como quería.