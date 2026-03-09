Abascal alerta del «grave error» de Feijóo por «patrocinar una guerra sucia» contra Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha alertado este lunes del «grave error» que en su opinión ha cometido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «impidiendo acuerdos» con su partido en Extremadura y Aragón y por «patrocinar una guerra sucia» contra Vox, además de mantener sus acuerdos con el PSOE en Bruselas y en España. En una comparecencia ante los medios de comunicación sin posibilidad de formular preguntas, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox desarrollada en el Parador de Navarredonda de Gredos, Abascal ha acusado