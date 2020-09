Por qué se abandonaron más gatos que perros durante el confinamiento

Al menos en Reino Unido, un estudio ha revelado que se abandonaron muchos más gatos que perros durante el confinamiento. Según los datos de la Association of Dogs and Cats Homes, con datos de 130 protectoras, el abandono de gatos creció un 17%, mientras que el de perros, un 8%, informa el Daily Mail. Uno de los motivos que maneja la asociación es que muchos propietarios tenían miedo de que los gatos pudieran contagiarles de Covid-19, una creencia que se sostuvo en el tiempo durante los comienzos de la pandemia, y que no está demostrada.