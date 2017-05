La situación de los jóvenes es algo que no forma parte de la agenda política de este país. Al menos, no goza de la importancia que debería. Entre otras cosas, la juventud es víctima de uno de los principales problemas que tiene nuestro país: la dualidad del mercado laboral. A pesar de que la dualidad es uno de los mayores fallos del modelo de bienestar español, se trata de un tema del que prácticamente no se habla.