Abandonados, menores y repudiados por las autoridades españolas: la vida de los niños migrantes atrapados en Melilla

Decenas de menores no acompañados deambulan por las calles de la ciudad autónoma a la espera de poder colarse en alguno de los barcos que zarpan casi a diario al continente europeoEn el último mes, han muerto dos menores tutelados por la ciudad de Melilla y las ONG cuestionan su sistema de protección"¿Por qué me pegan cuando yo solo quiero otra vida? No tengo nada, a mí nunca me llaman, nadie pregunta por mí", dicen sobre su vida en las calles.