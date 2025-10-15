edición general
Ábalos también guardaba en su despacho bolsas de plástico con fajos de «lechugas»

El exministro de Transportes José Luis Ábalos almacenaba elevadas cantidades de dinero en efectivo en un armario bajo llave en su despacho de la residencia oficial, en la calle Balbina Valverde de Madrid. A las «cajas de folios», llenas de fajos de billetes de 50 euros, se le sumaban bolsas de plástico con billetes de 100 euros («lechugas») y de 50 («folios»). Una nueva imagen a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que procede de un vídeo grabado en el despacho de Ábalos en marzo de 2020, confirmaría el modus operandi desvelado en su día

camvalf #1 camvalf
Fuente fiable 100% no fakes :troll:
#11 Somozano
#1 Por eso Cerdan está en la cárcel y Abalos declarando
Cuando TO sacaba su mierda hace un año y eran bulos
camvalf #13 camvalf
#11 Lo que tu quieras pero el medio no nada fiable, digamos que tiene demasiadas fuentes en la calle Genova
#14 vicox
#11 Y la UCO buscando dineros en Albania, y este tio los guarda en su despacho. Es para cobrarles el viaje a costa de todos los españoles.
DORO.C #2 DORO.C
Todo bulos y recortes de prensa :troll:
#3 Leon_Bocanegra
The Objetive, bulo.
Andreham #4 Andreham
Uy, esa filtraciones habrá que investigarlas, digo yo :troll:
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Estaba a dieta y la ensalada solo de tomate sin lechuga cansa.
DORO.C #6 DORO.C
#5 Con razón se ha quedado en los huesos.
ElPerroDeLosCinco #19 ElPerroDeLosCinco
Qué casualidad que en ninguna foto se pueda ver el despacho, para saber si se tomó donde dicen. Raro raro rarooo...
#9 Leon_Bocanegra *
Por cierto, acaban de anunciar que después de la declaración de hoy, de momento Abalos va a seguir en libertad.
#16 Cntrl
#9 Considerarán que no hay riesgo de fuga ni alteración de pruebas
#15 angar300
The objetive es sembrar mierda. Les dá igual si la mierda es de plástico, es más, para este pseudomedio es mejor una buena mierda de plástico contra el contrario que una caca de verdad de los suyos: esa, ni la huelen.
#18 Somozano
#15 Todo es mentira, todos son bulos, todos son pseudomedios y solo Javier Ruiz de Santapollas dice la verdad
La única verdad
Que es siempre la del gobierno
Kmisetas #7 Kmisetas
Ábalos guardando fajos de billetes en bolsas de plástico es la metáfora perfecta de la PSOE: corrupción envuelta en celofán progresista. De Filesa a los ERE y ahora el “hortelano” de Koldo, siempre el mismo cultivo: dinero público abonado con favores y cosechado en sobres. Mientras tanto, el partido que se autoproclama garante de la “transparencia” tiene más imputados por corrupción (más de 800 en 40 años) que ningún otro en España. Lo de las “lechugas” no es un apodo, es la dieta básica del socialismo español: verde por fuera, podrido por dentro.
#8 egon_
#7 Es un BULO, pero ya sabemos que eso a ti te da igual.
0 K 7
Kmisetas #10 Kmisetas
#8 Esperaremos a que publico.es lo confirme, que esos sí que son imparciales.
#12 Somozano
#8 que es un bulo? Que Cerdan está en la cárcel y Abalos declarando?
Sus grabaciones repartiéndose el dinero?
#17 Cntrl *
#7 Malpensado, seguro que todas esas cajas de billetes eran pagos que él había anticipado y el partido se los devolvía en efectivo. Eso es muy normal entre los progresistas hoy en día :troll:
