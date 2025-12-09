Ábalos revela que todos en el PSOE, incluido Sánchez, cobraban en efectivo

Las recientes afirmaciones del exministro en una entrevista exclusiva para ‘OKDiario’, junto a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las diligencias judiciales del caso Koldo, configuran un relato cada vez más incómodo para el PSOE. Se habla de pagos sistemáticos en efectivo, sobres, descuadres contables y la ya explícita sospecha de una posible caja B dentro del partido.