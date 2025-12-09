edición general
Ábalos revela que todos en el PSOE, incluido Sánchez, cobraban en efectivo -

Las recientes afirmaciones del exministro en una entrevista exclusiva para ‘OKDiario’, junto a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las diligencias judiciales del caso Koldo, configuran un relato cada vez más incómodo para el PSOE. Se habla de pagos sistemáticos en efectivo, sobres, descuadres contables y la ya explícita sospecha de una posible caja B dentro del partido.

Pacman #1 Pacman
El original es de OK diario, pero tiene ban por estas tierras naranjas nuestras.
5 K 71
JuanCarVen #17 JuanCarVen
#1 Quizás si salvo difamar y mentir hicieran otra cosa como, mira que locura, periodismo.
1 K 22
Pacman #20 Pacman
#17 ah, pero quedan periodistas en este país?
donde?
xD
0 K 11
Lenari #21 Lenari
#17 Eso se puede aplicar a todos los medios, desde ElDiario a ElPlural. Pero ya tu sabe, bulos buenos y eso xD
2 K 37
JuanCarVen #30 JuanCarVen
#21 En todos hay grados y no todos los que nombras han colaborado y colaboran con las cloacas del Estado, ejemplo Villarejo. Pero tú eso ya lo sabes, ¿no?
1 K 22
#7 vGeeSiz
A ver cuando viene el equipo de opinión sincronizada a decirte:

- Fango
- M.Rajoy
- El señor este que no pertenece al partido


etc etc
4 K 57
alcama #15 alcama
#7 Se presentan como los adalides del feminismo y contra la corrupcion, pero cuando hay un caso de acoso en el partido o un caso de corrupcion en el partido, anteponen el partido a la lucha contra el machismo y la corrupción.
Son peones
2 K 28
Pacman #16 Pacman
#7 ya andan por aquí. Incluso multicuenta están diciendo.

Debe ser penoso y triste vivir así, pero peor es robar pensarán algunos.
1 K 22
powernergia #3 powernergia
Quien puede dudar de lo que cuente Alfonso Rojo.
3 K 45
Priorat #4 Priorat *
Revela no. Dice que...

#3 Ya lo han hecho antes. Va a ser un festival. Va a decir lo que quieran a cambio de un buen trato de la justicia.
5 K 61
Pacman #19 Pacman
#4 lo que quieran no
lo que tengan y tienen mucho
0 K 11
loborojo #11 loborojo
Como dijo el terrorista trashorras, mientras pagué el periodista yo le cuento lo que quiera
2 K 33
UsuarioXY #18 UsuarioXY
#9 te falta ya solo lo de "este señor del que usted me habla" y ya eres igual a la mierda pepers defendiendo al puto PSOE
2 K 27
Kmisetas #2 Kmisetas
Vaya, Ábalos abriendo la ventana y resulta que en Ferraz no corría el aire, corrían los sobres. Lo mejor es que ahora todos ponen cara de “uy, qué sorpresa”, como si la PSOE no llevara décadas funcionando como una franquicia de Bricomanía: todo en B y hecho en casa.

Pagos en efectivo, descuadres, caja B… al final lo único digital que manejaban era el contador del cajón. Sánchez incluido, según Ábalos. Y eso explica muchas cosas: cuando uno vive rodeado de sobres, es normal que luego vea billetes hasta en las encuestas del CIS.

Y mientras tanto, la izquierda mediática intentando salvar la historia con el clásico “esto es un ataque a la democracia”. La democracia no sé, pero al cajero automático lo tenían bien atacado.
7 K 24
#8 egon_
#2 Ah, que ahora Ábalos es creíble.

Tenéis unos huevazos! :troll:
4 K 53
Kmisetas #23 Kmisetas
#8 Ah, que ahora Ábalos no es creíble.

Tenéis unos huevazos!

Ves, funciona exactamente igual y sin caritas.
0 K 7
obmultimedia #25 obmultimedia
#23 No , no funciona igual.
Nadie de zquierdas cree en su inocencia, ahora menos.
0 K 11
Kmisetas #27 Kmisetas
#25 Es más, la izquierda cree que Ábalos es en realidad y siempre lo ha sido, de extrema derecha. No te cortes, dilo.

Sois un meme.
2 K -11
obmultimedia #28 obmultimedia
#27 No proyectes tus carencias a los demas.
0 K 11
#31 egon_
#23 Ya te han respondido, y sin caritas también.
0 K 7
Kantinero #9 Kantinero
Äbalos, actuándo como víbora acorralada, al menos los corruptos del PP no se rebelan contra su partido, eso hay que reconocérselo
#2 es como si yo te culpo de asesino, tendré que demostrarlo,
1 K 24
#12 onomico
#9 Estooooo, te suena un tal barcenas?
0 K 6
#13 Barriales
#2 noticia exclusiva de okdiarra. De ser cierto, el Perro ya estaría enchironado. Sobran jueces patriotas en España.
Dejad de esparcir bulos
0 K 8
Alegremensajero #22 Alegremensajero
#2 Público te parece un panfleto pero este y okdiario, que es de donde sale la noticia, no... Que no se te note el sesgo...
0 K 7
#26 Leon_Bocanegra *
#2 vays por dios. El tipo del que me fiaba para que me avisara de si una web o un medio es un panfleto, aquí comentando alegremente la puta basura de periodista digital copiada de ok diario.
Ahora de quien me fío yo para saber cuál es un buen medio? Porque acabas de dejar claro que no ves un panfleto ni aunque lo tengas delante de tus narices.


Que decepción
0 K 11
#10 giputxilandes
Pero si esto es algo que ya se sabía desde el primer minuto, que los gastos personales el gestor del partido había decidido que se pagaban en metálico.
1 K 22
Andreham #6 Andreham *
¿Y lo ha dicho en sede judicial?

El camiseta parda ya venía con el comentario escrito, probablemente porque es multicuenta de #0. Un minuto para escribir todo eso sin tenerlo ya pensado, con la clara merma en la cabeza que tiene gente como él, si hombre xD xD
1 K 20
Pacman #14 Pacman
#6 multicuenta?

Yo soy único, muchacho. No creas que todos somos como la camarilla de los canales telegram
2 K 38
#24 Marisadoro
Todas las semanas llegaba un furgón con efectivo del Euro Pacific Bank de las Granadinas. En Ferranz lo saben todos los vecinos.
0 K 17
pitercio #5 pitercio
El equipo cobra está en todas partes.
0 K 12
oceanon3d #29 oceanon3d *
El Psoe ya reconoció que había pagos en metálico para casi todos ... y la UCO los audito reconociendo solo un descuadre de 500€ en siete años. Pedro reconoció en el senado que ha cobrado en efectivo bajo factura. Todo de acuerdo a la legalidad vigente.

El PP cobra en efectivo en el senado ... ha empezado a cambiar esa norma tras la movida de Cedarn y demás pero aun siguen cobran do mierntras adaptan la contabilidad.

El PP en Genova 13 se sigue cobrando en efectivo sin que de momento se sepa si lo van a cambiar.

Esta mierda es irrelevante del todo .
0 K 8

