Ábalos aboga por un gobierno progresista, aunque "no en solitario"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha abogado este lunes por un Ejecutivo progresista ,"que es un Gobierno socialista", aunque "no en solitario". Por su parte la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido huir de los reproches por la convocatoria electoral y ha asegurado este lunes que no fueron ellos quienes convocaron las elecciones: "Convocamos las de abril. Estas se han convocado por ningún partido tendió la mano. El partido de izquierdas que de verdad ha perdido es Unidas Podemos, No nosotros"