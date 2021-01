¡Abajo Papá Noel! ¡Vivan los Reyes Magos!

Todas las Navidades me acuerdo de una frase que oí pronunciar hace unos 15 años en mi pueblo segoviano a un hombre sencillo y ya resignado a las burocracias de la paternidad: "Ahora tienes que hacerles regalos también por Papá Noel". Me fascinó entonces escuchar con tanta claridad el sonido que hace una moda al convertirse en costumbre contra el grueso de una voluntad. Es un sonido triste, como de granizo sobre uralita. Este padre segoviano no quería comprarles más cosas a sus hijos por Navidad, pero tenía que hacerlo; tenía que hacerlo también