Esta es la historia de tres personas unidas por la sangre: padre, madre e hijo. Él no le dijo la verdad aquella mañana. No solía mentirle, al menos de forma consciente, y sentía la amargura del engaño, ese animal encerrado que te va royendo por dentro. Solo una vez había mentido a su mujer en algo importante y no le gustaba tener que volver a hacerlo, aunque eso sería lo de menos al final. La sangre, esa sustancia roja que contenemos con la piel y con el pensamiento, la sangre, que corre veloz a cualquier herida que nos hacemos...