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Con 95 años Taty sólo vive para encontrar al hijo desaparecido por la dictadura argentina: "No me iré sin tocar sus huesos"

Con 95 años Taty sólo vive para encontrar al hijo desaparecido por la dictadura argentina: "No me iré sin tocar sus huesos"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Este martes se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina, medio siglo en el que organizaciones civiles de familiares desaparecidos y asesinados por la dictadura han mantenido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia (...) Ha pasado medio siglo, pero su rostro sigue siendo joven. La imagen de Alejandro cuelga en un gran pin que lleva orgullosa en el pecho su madre, una mujer que a sus 95 años pide no morirse sin poder ver los restos de su hijo...

| etiquetas: argentina , dictadura , desaparecidos , historia
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5 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "No pierdo la esperanza, pero dios mío, no me quiero ir sin por lo menos poder tocar sus huesos. Que digan dónde está", dice Taty Almeida...
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pepel #2 pepel
El perro de Milei sabe dónde está.
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#3 laruladelnorte
Taty Almeida, que sabe que cuando se vaya la última Madre de Plaza de Mayo habrá que seguir haciendo memoria. "Que dejen de negar o justificar lo ocurrido. Tantos años después y seguimos encontrando evidencias. Entre todos estamos demostrando que la pelea no termina, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡No nos han vencido!", concluye.

Memorias de tiempos terribles donde asesinar inocentes era el pan de cada día,esas memorias que a muchos les gustaría borrar en todo país donde hubo dictaduras...
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
Terrible venir a este mundo, crecer, emparejarse, tener, criar hijos y marcharte sin saber lo que hicieron con ellos ni donde están enterrados sus huesos.
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elsnons #5 elsnons
Conversando con una mujer argentina que vivía en España me contó que tuvo que marcharse de allí en cuestión de 24 horas de lo contrario la matarían en su propio domicilio si volvían y estaba allí.

Dijo, aparcaron los militares delante del porche de entrada les abrí la puerta y me dijeron que sabían que era una activista de izquierdas en pleno desarrollo de protestas contra Videla . Sin pestañear me dijeron. Señora si mañana a esta ahora venimos de nuevo aquí y usted está dentro de esta casa, la matamos, considérese ya desde ese momento fuera del país.

Hizo la maleta esa misma tarde se fue a casa de unos amigos y a los dos días ya estaba fuera de Argentina .
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menéame