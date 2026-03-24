Con 95 años Taty sólo vive para encontrar al hijo desaparecido por la dictadura argentina: "No me iré sin tocar sus huesos"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Este martes se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina, medio siglo en el que organizaciones civiles de familiares desaparecidos y asesinados por la dictadura han mantenido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia (...) Ha pasado medio siglo, pero su rostro sigue siendo joven. La imagen de Alejandro cuelga en un gran pin que lleva orgullosa en el pecho su madre, una mujer que a sus 95 años pide no morirse sin poder ver los restos de su hijo...