Con 95 años Taty sólo vive para encontrar al hijo desaparecido por la dictadura argentina: "No me iré sin tocar sus huesos"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Este martes se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina, medio siglo en el que organizaciones civiles de familiares desaparecidos y asesinados por la dictadura han mantenido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia (...) Ha pasado medio siglo, pero su rostro sigue siendo joven. La imagen de Alejandro cuelga en un gran pin que lleva orgullosa en el pecho su madre, una mujer que a sus 95 años pide no morirse sin poder ver los restos de su hijo...
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Memorias de tiempos terribles donde asesinar inocentes era el pan de cada día,esas memorias que a muchos les gustaría borrar en todo país donde hubo dictaduras...
Dijo, aparcaron los militares delante del porche de entrada les abrí la puerta y me dijeron que sabían que era una activista de izquierdas en pleno desarrollo de protestas contra Videla . Sin pestañear me dijeron. Señora si mañana a esta ahora venimos de nuevo aquí y usted está dentro de esta casa, la matamos, considérese ya desde ese momento fuera del país.
Hizo la maleta esa misma tarde se fue a casa de unos amigos y a los dos días ya estaba fuera de Argentina .