El 90% de los municipios de Castilla y León no tienen Internet rápido ni lo esperan en los tres próximos años

Jesús Lerones, propietario de Escayolas Gaspar, empresa asentada en el Polígono Industrial Las Viñas de Ciudad Rodrigo ya no se molesta en mirar el reloj. «Sé que puedo dejar subiendo un catálogo, que me voy de la oficina tranquilamente y cuando vuelva dentro de hora y media, el archivo todavía no ha sido enviado». Así resume el servicio de Internet con el que cuenta ese espacio, a seis kilómetros del casco urbano mirobrigense, y que no ha dejado de ser un problema desde que entraron en sus naves hace ya quince años.