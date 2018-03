9 señales de que eres ambivertido

Piensa en la introversión y extroversión como un espectro, donde la ambiversión está situada justo en el medio. (...) Si piensas que eres ambivertido, pero no estás seguro, verifica cuántas de las siguientes afirmaciones aplican a tu persona (...) - Puedo hacer tareas solo o en grupo. No tengo preferencia. - Las cosas sociales no me ponen incómodo, pero me canso de estar alrededor de mucha gente. - Ser el centro de anteción es divertido, pero no por mucho tiempo. (...)