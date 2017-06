9 estrellas del cine que rechazaron papeles icónicos de la pantalla grande

Emma Watson, Will Smith, John Lithgow, rechazaron papeles de personajes como el Guasón en Batman o Neo de Matrix. Aquí una lista de los más sonados de estos casos. ¿Qué hubiera sido de la vida artística de Harrison Ford si hubiera rechazado el papel de Han Solo en la Guerra de las Galaxias o de Indiana Jones? Tal vez no sería el ícono cinematográfico que es hoy en día. Pero lo cierto es que muchas estrellas, de hecho, han rechazado papeles -o han conspirado para no lograrlos- que después se volvieron inmortales.