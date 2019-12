9 errores tipográficos desastrosos: cohetes destruidos, pérdidas millonarias, bulos o Biblias 'malvadas'

No pulsar la tecla correcta puede ser nefasto, aunque lo de la Biblia que incita al adulterio no deja de tener su gracia. Los errores tipográficos pueden resultar en un verdadero desastre y no quedan únicamente en una anécdota más del día a día. Por suerte no siempre hay que lamentar desgracias y el desastre sólo duró unas horas o fue algo inofensivo, pero hay errores bastante fatídicos que han acabado incluso con víctimas al estar relacionados con misiles. Otros son bastante graciosos.