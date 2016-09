$9,000,000,000,000 Millones de dolares desaparecidos

1 meneos 12 clics

Si miramos este vídeo y esta noticia , vemos como $9,000,000,000,000 Millones de dolares ,han desaparecido , dinero entregado por la FED a no se sabe donde ,y que tendrán que pagar tarde o temprano los contribuyentes americanos. Este cantidad de dinero es parecida al PIB español del 2015;¿Como es que no ha salido en ningún noticiero.? ¿O como el ministerio de defensa americano, no puede cotejar donde ha gastado cerca de 6,5 trillones de dolares ? . Si es,que no somos conscientes donde estamos metidos me parece a mi? www.lacavernadeplaton.net