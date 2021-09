84 años, inválido y solo, se enfrenta a un juicio de desahucio en Mondoñedo (galego-castellano)

Como non sexa para o cemiterio non teño outro sitio onde ir. Teño a outra casa no cemiterio... o nicho.Al trascender la noticia, la Sareb reaccionó anunciando el pasado mes de enero que el expediente sería revisado.Sin embargo, pasado el revuelo mediático nada se hizo para buscar una salida a esta situación. En abril, Luis Rego no daba crédito a lo ocurrido, tras recibir la comunicación de que la Sareb había pedido la apertura del juicio, siendo convocado para hoy, el 2 de septiembre.