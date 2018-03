Los 800 jóvenes años de la inmortal Universidad de Salamanca

“Lo que natura no da, Salamanca no presta...”. El viejo dicho acuñado desde tiempo inmemorial explicita el prestigio del centro universitario salmantino (público), fundado en el año de gracia de 1218 y que disputa a Oxford (Reino Unido), Bolonia (Italia) y La Soborna (Francia) el título de la universidad más antigua del mundo. De modo y manera que la Universidad de Salamanca, la cátedra de fray Luis de León (“Decíamos ayer...”) y Miguel de Unamuno ("Venceréis, pero no convenceréis") cumple en este incierto 2018 ocho siglos de existencia.