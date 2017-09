El 80% de las víctimas de violencia machista es aislada de su familia

El 80,5% de las mujeres atendidas por el servicio ATENPRO asegura que no podía relacionarse con su familia y en torno a un 80%, que el maltratador controla su teléfono móvil y sus redes sociales, según el último Boletín sobre Vulnerabilidad Social y Violencia de Género correspondiente a 2017. El 70% de las mujeres encuestadas asegura que el maltratador no le dejaba tomar decisiones relacionadas con la economía doméstica. El 47,7% de las víctimas de violencia de género atendidas no podían trabajar o estudiar porque el maltratador se lo prohibía.