«El 80% de pulpo que se come en España, e incluso en Asturias y Galicia, no es español»

Por tradición, los españoles son los europeos que más pescado consumen. El presidente de Cepesma, Luis Laria, aporta al respecto un dato significativo : «Si no fuera por el pescado que se pesca fuera de nuestras aguas, no tendríamos pescado más que para dos meses». Advierte, con ello, de que habría que empezar a plantearse restringir la pesca valorando los stocks, «pero de forma estable, no porque lo hagamos de hoy para mañana ni este año ni dentro de cuatro años vamos a dejar de desestabilizar el medio acuático».