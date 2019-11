8 tips para pedir un préstamo personal sin problemas

Hay muchos contextos en los que podemos necesitar un préstamo personal: si necesitamos un coche, si estamos pensando en comprar un piso, para empezar un negocio… No obstante, todo aquel que ya haya tomado contacto con la solicitud de préstamos sabrá que no es del todo fácil hacerse con uno. Las entidades bancarias que conceden préstamos siempre tienen una serie de requisitos que pueden parecer algo exigentes, pero conseguir préstamos personales no tiene por qué ser tan complicado.