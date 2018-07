¿Te gusta conducir? El famoso lema del anuncio de BMW encaja perfectamente en ese aura que posee el coche, un vehículo que no solo te lleva de un punto a otro, también permite que disfrutes la experiencia gracias a su habitáculo, potencia, por lo que evoca el coche en sí... Vale, conducir puede ser un placer, pero también un horror. Especialmente cuando no te conoces la carretera y las condiciones ambientales no son las mejores.