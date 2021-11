8-Bit Christmas | Tráiler oficial  

De New Line Cinema y HBO Max llega "8-Bit Christmas", una mirada divertida y sincera a las aventuras de la infancia. Ambientada en los suburbios de Chicago a fines de la década de 1980, la historia se centra en la hercúlea búsqueda de Jake Doyle, de diez años, para obtener el último y mejor sistema de videojuegos para Navidad. La película está protagonizada por Neil Patrick Harris (próximamente en "The Matrix Resurrections") y Winslow Fegley ("Come Play", "Fast Layne") como el adulto y el joven Jake, respectivamente.