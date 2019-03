Las 8 alternativas al 'brexit' no vinculantes que vota este miércoles el Parlamento británico

El portavoz de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, John Bercow, ha desvelado las propuestas alternativas al acuerdo de Theresa May sobre el brexit que este miércoles votarán los diputados. Finalmente, serán ocho y su votación está prevista para las 20 horas. Las propuestas son solo "indicativas", pero no son vinculantes. No obstante, el conservador Oliver Letwin, arquitecto de esta jornada parlamentaria, si alguna de las opciones cuenta con una mayoría suficiente, tendrán que "trabajar con el Gobierno para implementarla".