72 personas dan positivo en Covid-19 tras la manifestación contra en confinamiento en Wisconsin (ING)

Tras la manifestación del 24 de abril en el Capitolio del estado de Wisconsin, al menos 72 personas que acudieron a una "gran reunión" dieron positivo en coronavirus, pero su Departamento de Servicios de Salud no puede afirmar se contagiaron en la manifestación porque no agregaron la manifestación de más de 1500 manifestantes a la lista de preguntas específicas. Posteriormente se les preguntó si acudieron a las elecciones del día 7 y 67 dijeron que sí. Los funcionarios no han podido determinar de manera concluyente dónde contrajeron el virus.