7 sugerencias para prevenir accidentes con las puertas de la casa [Inglés]

Siempre que piensa en un accidente, normalmente piensa que el daño ocurre en otro lugar y no necesariamente en su propia casa . Sin embargo, podría sorprenderle saber que casi el 45% de las muertes por lesiones no intensivas ocurren en o alrededor de la casa de la persona afectada. Este es un pensamiento aterrador y aleccionador al mismo tiempo. No es ningún secreto que todos queremos que nuestro hogar sea un lugar seguro para nuestra familia, nuestro entorno y para nosotros mismos.