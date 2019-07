7 lugares de Madrid que debes visitar en camper

no de los elementos que convierte a la Comunidad de Madrid en una región única es su ubicación geográfica que hace que cualquier punto de España se encuentre relativamente cerca. Por ello, en ocasiones no hace falta recorrer tantos kilómetros para encontrar localidades o pueblos bonitos en los alrededores de la capital española. Si eres de Madrid y quieres hacerte una excursión rápida en camper, o si eres de fuera de Madrid y deseas conocer un Madrid diferente, no dudes en visitar estos sitios encantadores que te cautivarán totalmente.